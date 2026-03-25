プロ野球・阪神が25日、才木浩人投手が社会貢献活動を行ったことを発表しました。才木投手は犯罪や事故の被害者に対して相談・支援活動を行う「認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター」と「公益社団法人ひょうご被害者支援センター」に、それぞれ100万円、計200万円を寄付。両団体から感謝状が送られました。才木投手は「社会の一員として何か還元できないかとの思いから始めたこの活動ですが、今年も継続することができ