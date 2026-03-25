イラン情勢の影響で原油価格の高止まりが続く中、フィリピンの大統領は24日、「エネルギー非常事態宣言」を発出しました。フィリピン政府によりますと、マルコス大統領は24日、イラン情勢悪化の影響で「フィリピン国内でエネルギー供給と安定性に差し迫った危機が生じている」として、「エネルギー非常事態宣言」を発出しました。原油価格の高止まりが続く中、生活必需品が普段通り国民に届くよう、影響を受けやすい事業者に公的な