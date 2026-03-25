元AKB48のタレント大家志津香（34）が、24日深夜放送された日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」に出演。AKB48卒業を考えたきっかけについて振り返った。この日、同番組では、30歳前後に感じる漠然とした不安「クォーターライフクライシス」をテーマにトークが行われた。その中で大家は自身について「16歳でAKB48入って。本当に人生で決断したの、それくらい。東京に出る…それも勢いだったし。その後はもうグループが成長し