詐欺グループが騙し取った金の入った凍結口座から現金を不正に引き出した疑いで、弁護士ら2人が逮捕された。弁護士の高田康章容疑者ら2人は2023年、凍結された口座の金に関してうその書類を信用金庫に提出し、約58万円をだまし取った疑いなどが持たれている。高田容疑者は、副業サイトを悪用した詐欺グループのメンバーで、月に100万円の報酬を受け取っていたという。警視庁は、2人の認否を明らかにしていないが、詐欺事件の被害金