タレント明石家さんま（70）が、24日深夜放送のフジテレビ系「EXITV」に出演。最終回を迎えたEXITのため、サプライズで出演し、2人を驚かせた。番組冒頭、生見愛瑠や東野幸治など、歴代ゲストを振り返るEXITの背後に現れ、2人を驚かせて登場した。りんたろー。は「来てくれるの!?」と驚き、さんまは「めるる（生見愛瑠）じゃなくてごめん」とボケた。りんたろー。は「やさしっ」とスケジュールを空けてくれた大先輩に感謝した。さ