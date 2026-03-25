今回は、義母に手料理を捨てられた嫁が、義母に反撃したエピソードを紹介します。誰も義母の本性を知らないのにモヤモヤし…「私は義両親と同居していますが、義母はかなり面倒くさい人です。というのも、義母は私と2人のときは意地悪なことを言ってくるのに、私以外の人に対しては優しいし、他の人がいると義母は私にも優しく接してくるんです。そのせいで夫も義父も、義母の友人も、義母の本性を知りません。そんなある日、義母