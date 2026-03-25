BLACKPINKのJENNIE（ジェニー、30）が、香港で開催されたフェスティバル「ComplexCon Hong Kong」でメインアーティストとして登場し、圧倒的なパフォーマンスを披露した。グローバルなストリートファッションとカルチャーを網羅するフェスティバルが22日に行われ、JENNIEが会場を熱く盛り上げた。韓国メディアの毎日経済は25日「今回の公演はJENNIEがメインゲストとして出演するというニュースだけで開催前から大きな関心を集めた