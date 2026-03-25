【週刊少年マガジン 17号】 3月25日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 講談社は、「週刊少年マガジン 2026年17号」を本日3月25日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭グラビアは沢口愛華さん。巻頭カラーは「シャングリラ・フロンティア～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～」。さらに