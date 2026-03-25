日銀は２５日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間３年超５年以下」が２．６５倍、「同５年超１０年以下」が１．８３倍、「同１０年超２５年以下」が３．６８倍、物価連動債が２．４３倍だった。 出所：MINKABU PRESS