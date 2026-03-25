★人気テーマ・ベスト１０ １蓄電池 ２レアアース ３小型原子炉 ４防衛 ５半導体 ６ＴＯＰＩＸコア３０ ７フィジカルＡＩ ８データセンター ９ＪＰＸ日経４００ １０ドローン みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「データセンター」が８位となっている。 ＡＩの発展に伴いデータセンターの増設が相次ぐな