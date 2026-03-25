中村屋が続伸し昨年来高値を更新している。２４日の取引終了後に２６年３月期の単独業績予想について、営業利益を６億６０００万円から１２億円（前期比１２．１％増）へ、純利益を５億２０００万円から８億８０００万円（同０．６％減）へ上方修正して減益予想から一転営業増益予想とし、あわせて期末一括配当予想を７０円から７５円（前期７０円）へ引き上げたことが好感されている。 売上高は３７７億円から３７３億円（