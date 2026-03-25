オランダサッカー協会(KNVB)は24日、国際親善試合に臨むオランダ代表において、FWメンフィス・デパイ(フラメンゴ)が負傷のために不参加となったことを発表した。なお、デパイに代わる追加招集はないという。デパイは22日に行われたフラメンゴ戦で右足を負傷し、前半22分に途中交代していた。北中米W杯では日本と同組に入り、初戦で激突するオランダ代表。3月の国際親善試合ではノルウェー代表とエクアドル代表と対戦する。