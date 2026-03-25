映像嵐株式会社は、Viltroxの交換レンズ「AF 35/1.7 AIR X (SV)」を3月25日（水）に発売した。希望小売価格は3万9,000円。富士フイルムXマウント用を用意する。 既存の「AF 35mm F1.7 AIR X」の基本性能をそのままに、鏡筒にシルバーカラーを採用したモデル。クラシックデザインを採用したミラーレスカメラとの統一感を重視するユーザーの需要に応えたとする。 装着イメージ APS-C