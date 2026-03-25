BE:FIRSTが、3月25日放送の『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系）に出演。ナインティナインとの集合ショットやパフォーマンスカットに、ファンから反響が寄せられている。 【写真】BE:FIRST『週刊ナイナイミュージック』オフショット＆ステージショット 他 ■統一感ある衣装で並ぶBE:FIRST BE:FIRST公式Xでは、同番組初となるスタジオ公開収録『ナイナイミュージックFES』で「BE:FIRST A