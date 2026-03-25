ポラリス・ホールディングス [東証Ｓ] が3月25日昼(12:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の26億円→40億円(前期は26.1億円)に53.8％上方修正し、一転して53.2％増益を見込み、一気に2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の15億円→29億円(前年同期は17.2億円)に93.1％増額