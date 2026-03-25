これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越と中越・佐渡に乾燥注意報、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。今日まで火の取り扱いに、積雪の多い地域ではしばらくの間ナダレに注意してください。 ◆25日(水)これからの天気 いま晴れているところも次第に雲が広がり、夜は上越や中越を中心に雨が降り出すでしょう。お帰りの時間が遅くなる方は雨具があると安心です。 降水確率は、夕方