9人組グループ・Snow Manの岩本照が25日、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンターテインメント施設『東京ドリームパーク』（27日）内劇場『EX THEATER ARIAKE』（EX シアター有明）オープニングラインナップ発表会に、ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』より、主演の岩本が参加した。【写真】かっこいい！スーツ姿の岩本照この日は4月25日に開場する同劇場の、オープニングイヤーに上演される作品が一挙紹介。『