きょう25日、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンタテインメント施設『東京ドリームパーク』（27日）内劇場『EX THEATER ARIAKE』（EX シアター有明）オープニングラインナップ発表会が行われ、こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』にW主演する大橋和也（なにわ男子）と寺西拓人（timelesz）をはじめ、各キャストが集合した。【写真】かっこよすぎる！スーツ姿に笑顔が輝く大橋和也4月25日に開場する同劇場は、演劇、ミ