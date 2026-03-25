元KAT―TUNの上田竜也（42）とTravisJapanの川島如恵留（31）が25日、東京・有明の新エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内の劇場・EXシアター有明（来月25日開場）で行われたラインナップ発表会に出席した。10月に同所で上演される舞台「ノッキンオン・ロックドドアTHESTAGE」にダブル主演。青崎有吾氏の人気小説シリーズが原作で、2人の探偵が難事件を解決するミステリーだ。プライベートで親交があり、