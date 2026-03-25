奈良県庁で記者会見する山下真知事＝25日午前大阪市内で目撃が相次ぐシカについて、奈良県の山下真知事は25日の記者会見で、大阪市が捕獲した場合、県内で放すことは認められないと表明した。奈良公園にいるシカは一部地域を除く奈良市内では文化財保護法に基づく天然記念物だが、エリア外では鳥獣保護管理法に基づきクマやイノシシと同様の扱いになると説明した。大阪府の吉村洋文知事と大阪市の横山英幸市長から対応について