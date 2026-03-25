なにわ男子の大橋和也が25日、東京・有明の新エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内の劇場・EXシアター有明（来月25日開場）で行われたラインナップ発表会に出席した。こけら落とし公演となる舞台「AmberS―アンバース―」でtimeleszの寺西拓人とダブル主演する。「めちゃくちゃ緊張している。寺西拓人君とダブル主演させてもらうことも緊張するし、河原（雅彦）さんに演出していただくことも緊張するし、こけら落