副大統領専用機を降りたバンス副大統領＝18日、米メリーランド州のアンドルーズ空軍基地/Elizabeth Frantz/Pool/Reuters（CNN）中東情勢をめぐり、イラン側の代表は和平交渉にあたってトランプ米政権に対し、バンス副大統領との協議を希望すると伝えた。情報筋2人が明らかにした。これまで窓口だった、ウィトコフ特使やトランプ大統領の娘婿クシュナー氏との交渉再開は望んでいないという。こうした意向は非公式のルートを通じて米