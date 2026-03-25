木原官房長官は、24日に自衛官が東京都内の中国大使館に侵入し逮捕されたことについて「誠に遺憾だ」と述べ、中国側に再発防止策を説明したと明らかにしました。木原官房長官：法を順守すべき自衛官が建造物侵入の容疑で逮捕されたことは誠に遺憾であります。在京中国大使館については、平素から警察が所要の警備を行っているところであり、結果としてこのような事案が発生したことは遺憾であります。木原長官はさらに中国から24日