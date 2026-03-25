◇MLBオープン戦 ツインズ15-6レッドソックス(日本時間25日、リー・ヘルス・スポーツ・コンプレックス)WBCが終わり侍ジャパンからレッドソックスに戻った吉田正尚選手が2試合連続マルチ安打を記録しました。この日「3番・DH」で出場した吉田選手は、初回の第1打席でカーブを振り抜きライト線へ鋭い当たりを見せ二塁打とすると、第2打席でも7球目の変化球に合わせこれをライト前ヒットにさらに得点にもつなげました。吉田選手は3打