Snow Man岩本照（32）が25日、4月25日に開業する東京・EX THEATER ARIAKEで、「オープニングラインナップ発表会」に登壇し、ミュージカル出演中の工夫について明かした。ミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」（9月から同所）で主演を務める。意思とは関係なく時空を旅してしまうヘンリー（岩本）と妻クレア（和希そら）が、時間に翻弄（ほんろう）されながらも互いを選び続けようとする時空を超えたラブストーリー。タイム