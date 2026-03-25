お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が２５日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。サウナで大物歌手と遭遇したことを明かした。真栄田はこの日「偶然でさ。今日から広島に旅行に行くんだけど、朝、近所のサウナに行ったのよ」と、朝からサウナに行ったと報告した。サウナに入った真栄田は「そしたら、サウナに１人男性がいたんだけど、見たらさ、なんと広島の大スター吉川晃司さんでさ。２人きりよ。ドキドキよ」と、何と歌手