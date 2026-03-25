寝るために布団に入ったのに、過去の嫌な出来事や将来の不安が頭に浮かんでなかなか寝付けなかった経験のある人は多いはず。スイスの心理学者による研究では、「すでにストレスを感じているパターン」と「将来的にストレスを感じることを予期しているパターン」で睡眠の質が異なることが示されています。Temporal dynamics of the influence of pre- or anticipated post-sleep stress on dream content - ScienceDirecthttps://ww