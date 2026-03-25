６月開幕の北中米Ｗ杯に臨むブラジル代表イレブンが?エース?ＦＷネイマール（サントス）の復帰を熱望した。国際Ａマッチ１２８試合で７９得点をマークしているネイマールは、２０２３年１０月のＷ杯南米予選でヒザに重傷を負って戦線離脱。１年以上のリハビリを経て、すでに実戦復帰しているものの同国代表のカルロ・アンチェロティ監督は「コンディションが１００％ではない」として、これまで同代表に招集していない。同国