CHiCO with HoneyWorksが、初のベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』を本リリースした。併せて、全曲配信もスタートした。本作は、2025年8月の再始動を機に、改めてCHiCO with HoneyWorksとしての“自己紹介”を行いたいというテーマのもと制作され、これまでに発表してきた楽曲の中からシングル表題曲のみが収録されている。収録楽曲の半数以上がアニメや映画などのタイアップ作品となっており、多くの作品ファンの日常