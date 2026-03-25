国内最大級の違法風俗スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏えいしたとして地方公務員法違反の罪に問われていた元警視庁暴力団対策課警部補の神保大輔被告（４４）の判決公判が２５日、東京地裁で開かれ、懲役１年６月、執行猶予３年の判決を言い渡した。神保被告は警視庁が設置した捜査用カメラの画像を捜査対象であるナチュラルのメンバーに提供したとして逮捕された。初公判で神保被告は起訴内容について「間違いあ