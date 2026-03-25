２７日に本拠地・マツダスタジアムで開幕戦を迎える広島では、来る中日との開幕戦３連戦へむけ、球場への動線を「武者絵」の似顔絵に扮した赤ヘル軍団で来場のファンを出迎える。風になびく、のぼりに武者絵として、描かれたのは、指揮官である新井貴浩監督（４９）と初の開幕投手を務める床田寛樹（３１）ら１９選手。全２０本の旗は、メインゲートへ続くプロムナードと入場口付近に設置される予定だ。この開幕シリーズ限定で