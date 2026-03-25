Blue Mashが、メジャーデビューアルバム『泣くな、青春』を本日リリースした。リリースを記念して、バンド初となるYouTubeライブを20時30分から配信、さらに21時30分にはアルバム収録曲「死にたくなったら会いにきて」のMVがプレミア公開されることも発表された。YouTubeライブではメンバー4人が登場し、メジャーデビューを迎えた心境や、アルバムの楽曲解説などをトークする予定だという。その後、「死にたくなったら会いにきて」