坂本龍一自身が創設を呼びかけた東北ユースオーケストラの、最新アルバム『The Best of Tohoku Youth Orchestra 2025』が本日リリースとなった。本作は、東日本大震災直後に坂本龍一の呼びかけによって始まった東北ユースオーケストラによる、2025年の定期演奏会の模様を収録した作品である。坂本龍一の代表作から晩年の楽曲まで、多彩なレパートリーを瑞々しいアンサンブルで収めた一枚になっているという。収録内容には、ウクラ