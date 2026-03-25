バラエティー番組はもちろん、近年はさまざまな舞台作品で変わらない輝きを放つ久本雅美。この春、「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」『お種と仙太郎』『明日の幸福』に出演し、家族をめぐる温かな笑いを届ける。今年デビュー45周年を迎え、ますますエネルギッシュに挑戦を続ける久本に、本公演の魅力や舞台に注ぐ思いについて話を聞いた。【写真】マチャミらしさ＆かわいさあふれる、久本雅美インタビュー撮りおろしショット◆