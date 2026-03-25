櫻坂46が、4月7日19時よりYouTubeチャンネルにて最新映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』のリリースを記念したスペシャル番組の生配信の開催を発表した。この生配信番組は、MCにグランジの遠山大輔とはんにゃ.の金田哲が出演し、櫻坂46のライブ映像作品を通して彼女たちの魅力を熱く語ってきたという。第9回目を迎える今回は、スペースシャワーTVとタッグを組んでお届けする。2025年、過去