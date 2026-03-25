本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ・ROIROMが、プレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」を本日25日に配信リリースした。結成1周年を迎える5月にデビューを控える彼ら。今作「DRESS CODE」はROIROMの二人が“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトのもとに描かれたドラマチックな楽曲だ。品格を感じさせるタイトなビートを軸に、2000年代のR&B／ジャズにインスパイアされたエ