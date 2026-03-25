4月7日スタートする永作博美主演ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の主題歌は、Creepy Nutsが本作のために書き下ろした「Fright」に決まった。また、ポスタービジュアルが解禁となった。【写真】『時すでにおスシ!?』主題歌を担当するCreepy Nuts本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、お