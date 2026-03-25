Homecomingsが、主題歌を務める日本テレビ系ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』の最終話に、福富優樹が出演することを明らかにした。本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマにな