フリーアナウンサーの中川安奈が21日までにInstagramを更新。プロ雀士でモデル、タレントの岡田紗佳との2ショットを公開した。【写真】美人すぎる2ショット！中川安奈、密かに憧れている存在と中川が投稿したのは22日未明に放送された『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）からのオフショット。写真には、一緒に出演していた岡田との2ショットやワンピースを着た中川のソロショットが収められている。投稿の中