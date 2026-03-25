全世界推定販売部数5000万部を突破したダイアナ・ガバルドンのベストセラー小説を原作に、歴史に翻弄される男女の運命を描いた壮大なファンタジー・ロマンス巨編「アウトランダー」が、ついに最終章に突入する。「GALACTICA／ギャラクティカ」を手がけたSFドラマ界の大御所ロナルド・D・ムーアが製作総指揮を務める本作は、2014年の放送開始以来、スコットランドの雄大なロケーション、細部まで作り込まれた美術・衣装・音楽、そ