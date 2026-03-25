さだまさしが、5月13日に発売するニューアルバム『神さまの言うとおり』より、タイトルトラックとなる「神さまの言うとおり」を4月1日に先行配信シングルとしてリリースすることを発表した。「神さまの言うとおり」は、5月29日より全国公開される映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』の主題歌の為にさだが書き下ろした最新曲。映画は、第1弾『お終活 熟春！ 人生、百年時代の過ごし方』、第2弾『お終活 再春！ 人生ラプソディ』