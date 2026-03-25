元ＫＡＴ―ＴＵＮの上田竜也と、ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの川島如恵留が２５日、東京・有明で４月２５日に開場する新劇場「ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ」のオープニングラインナップ発表に出席した。２人は、１０月に同劇場で上演される舞台「ノッキンオン・ロックドドア」にダブル主演する。不可能犯罪の解明を得意とする御殿場倒理（上田）と、動機や理由の解明が得意な片無氷雨（川島）がバディを組み難事件を解決