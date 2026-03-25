聖飢魔IIが、地球デビュー40周年記念の大黒ミサツアーのファイナル公演収録のBlu-ray / DVD『大黒ミサ THE END OF SEASON ONE “FINAL” @SSA』を、魔暦28（2026）年4月22日に発布（発売）することを発表した。聖飢魔IIは、魔暦27（2025）年4月12日の東京ガーデンシアター公演を皮切りに＜地球デビュー40周年記念 期間限定再集結大黒ミサツアー『THE END OF SEASON ONE』＞を敢行した。全国18会場・19公演の全てをソールドアウトさ