ＳｎｏｗＭａｎの岩本照が２５日、東京・有明で４月２５日に開場する新劇場「ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ」のオープニングラインナップ発表に出席した。岩本は、同劇場で９月開幕のミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」に主演。自らの意思とは関係なく時空を旅してしまう男を演じる。「タイムトラベルする瞬間を舞台ならではの機構を使って表現できるんじゃないか、フライングなどの装置も駆使することにな