THE BAWDIESが、本日リリースしたニューアルバム『THIS IS THE PARTY』から、リード曲「PARTY PARTY」のMVを公開した。MVは芸人の永野と、映画『MAD MASK』でもタッグを組んだ新井勝也（IVS41）との共同監督による作品で、永野が自ら出演している。永野がTHE BAWDIESの曲を楽しむ日常の風景が、餅を食べてから一変する様子が描かれているという。https://www.youtube.com/watch?v=3ejMDi3TmqEニューアルバム『THIS IS THE PARTY』