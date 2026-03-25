なにわ男子の大橋和也、ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人が２５日、東京・有明で４月２５日に開場する新劇場「ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ」のオープニングラインナップ発表に出席した。２７日に開業する複合型エンターテインメント施設「ＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫ」内の新劇場。大橋と寺西は、劇場のこけら落としとなる舞台「ＡｍｂｅｒＳ―アンバース―」（４月２５日〜５月２４日）にダブル主演する。大橋は