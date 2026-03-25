“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、京都・梅小路の鉄道カフェです。☆☆☆☆☆世に鉄道カフェと名乗る店は数多くありますが、ほとんどが鉄道模型のレイアウト中心の展開です。しかしこれから紹介するお店は、それらとは一線を画します。完全なるまでの鉄道部品・備品のオンパレード。よくぞこ