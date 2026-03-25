国内女子プロゴルフツアーのアクサレディス宮崎は２７日から３日間、宮崎・ＵＭＫＣＣ（６５３９ヤード、パー７２）で行われる。第１ラウンドの組み合わせが２５日に発表され、昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は昨年大会覇者の工藤遥加（加賀電子）、堀琴音（ダイセル）と同組が決まった。前週優勝の笠りつ子（ＰＧＭ）は河本結（リコー）、永峰咲希（ニトリ）とラウンド。菅楓華（ニトリ）、柏原明日架（富士通）、荒木