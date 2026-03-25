羊文学が、4月2日から世界独占配信がスタートするNetflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌である「Dogs」を本日配信リリースした。「Dogs」は、冒頭から轟音のように激しく歪んだギターが鳴り響き、サビではボーカル・塩塚モエカの心の底からの“叫び”に胸を撃たれる、荒々しさの奥に儚さを宿したロックナンバーに仕上がっているという。また、ジャケット写真は楽曲タイトルにちなんで、ドラマにも登場する犬「ブラックサンダー」