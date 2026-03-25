大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）に参戦するクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、引き続き北村友一騎手とのコンビで同レースに挑むことが明らかになった。３月２５日、馬主のサンデーサラブレッドクラブが発表した。この日は厩舎所属の団野大成騎手を背に１週前追い切りを消化し、ＣＷコースで６ハロン８２秒３―１１秒１をマークしていた。